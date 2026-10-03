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Mindestens 17 Tote bei Unfall mit Pilgerbus in Kenia

Keystone-SDA

Bei einer Massenkarambolage in Kenia sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Ein Kleinbus mit katholischen Pilgern an Bord sei auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Nairobi und der Küstenmetropole Mombasa mit anderen Fahrzeugen zusammengestossen, teilte Kenias Staatssekretär für Strassen und Verkehr, Davis Chirchir, mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Pilger seien auf dem Weg zu dem beliebten katholischen Wallfahrtsort Subukia nordwestlich von Nairobi gewesen, der für seinen Schrein und jährliche Gebetsversammlungen bekannt ist.

Der Kleinbus wurde völlig zerstört. Zum genauen Hergang des Unfalls liefen noch Ermittlungen. Kenianischen Medienberichten zufolge soll ein Lastwagen in den Bus und weitere Fahrzeuge gerast sein. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Chirchir sprach allen Angehörigen sowie der katholischen Gemeinschaft sein Beileid aus.

Die Autobahn zwischen Nairobi und Mombasa ist eine der am stärksten befahrenen Strecken Kenias. Überhöhte Geschwindigkeit, rücksichtsloses Überholen, schlecht gewartete Fahrzeuge und Übermüdung von Fahrern führen immer wieder zu tödlichen Unfällen in dem ostafrikanischen Land.

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