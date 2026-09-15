Motorradfahrer kollidiert in Oberdorf BL mit der Waldenburgerbahn

Keystone-SDA

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Ein Töfffahrer ist am Montagabend in Oberdorf BL nach einer Kollision mit einem Auto auf die Gleise der Waldenburgerbahn gestürzt. Ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann, der sich dabei verletzte.

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(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué der Polizei Basel-Landschaft vom Dienstag passierte der Unfall gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstrasse. Ein 43-jähriger Autofahrer wollte an der Verzweigung mit der Bennwilerstrasse nach links abbiegen und musste wegen des Verkehrs anhalten. Der Motorradfahrer beabsichtigte, rechts am stehenden Auto vorbeizufahren. Dabei kollidierte er seitlich mit dessen hinterem rechten Bereich und stürzte auf die Gleise, wie es hiess.

Kurz darauf näherte sich der Zug der Waldenburgerbahn aus Richtung Niederdorf. Der Zugführer leitete laut der Mitteilung eine Vollbremsung ein. Trotzdem kam es zur Kollision mit dem am Boden liegenden Motorradfahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstversorgung ins Spital.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Waldenburgerbahn war «vorübergehend unterbrochen», wie es weiter hiess.