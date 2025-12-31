Moutier gehört seit Mitternacht zum Kanton Jura

Keystone-SDA

Die Gemeinde Moutier hat mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht vom Kanton Bern zum Kanton Jura gewechselt. Mehrere tausend Personen feierten den historischen Moment lautstark an einem Fackelumzug durch diese Ortschaft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ziel des Umzugs war das Stadthaus von Moutier. An der Spitze des Zugs marschierten Mitglieder der projurassischen Jugendorganisation «Béliers». Die Gastronomiebetriebe von Moutier hatten Freinacht.

Die Feierlichkeiten hatten bereits am Nachmittag begonnen. Auf dem Programm stand ein offizieller Teil vor dem Rathaus mit Vertretern der städtischen Behörden, der jurassischen Regierung sowie des Komitees «Moutier Ville Jurassienne», ein Bankett im Forum de l’Arc, ein Bankett und eine Licht- und Tonshow.

Der Kantonswechsel erfolgte fast fünf Jahre nach einer Volksabstimmung, in der sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten der Stadt für einen Beitritt zum Jura entschieden hatte.