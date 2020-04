Kein Sport, kein offenes Restaurant – kein Problem: Tausende Schweizerinnen und Schweizer suchten am Wochenende ihr Glück im Wald. Und fanden es.

So stark bevölkert wie am Wochenende war der Schweizer Wald seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Impressionen stammen aus dem Berner Bremgartenwald. Wo man sonst nur ein paar Joggerinnen oder Mountainbiker, Hobby-Ornithologen oder Pilzsammlern begegnet, tummelten sich am dritten Corona-Wochenende in der Schweiz Krethi und Plethi.

An neuralgischen Stellen entstanden bei drohendem Dichtestress Zweifel, ob die gebotene 2-Meter-Distanzregel überhaupt noch einzuhalten war.

Manche Zeitgenossen entdeckten, dass sie für erlebnisreiche Stunden nicht Dutzende Autokilometer zurücklegen müssten. Und die Kinder schienen es sichtlich zu geniessen, den Tag mit Eltern zu verbringen, die unendlich viel Zeit zum Spielen hatten.

Was die wieder erwachte Natur am Stadtrand zu bieten hat, zeigte sich dem aufmerksamen Betrachter facettenreich. Impressionen aus dem Berner Bremgartenwald.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!