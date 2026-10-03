Mutmasslicher Garagen-Einbrecher in Buchs AG von Polizei gefasst

Keystone-SDA

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Nach dem Versuch, in eine Autogarage im aargauischen Buchs einzubrechen, ist ein Tatverdächtiger am Freitagmorgen von der Polizei auf der Flucht festgenommen worden. Es handelt sich um einen 21-jährigen Franzosen.

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(Keystone-SDA) Die Polizei sei von einem Anwohner alarmiert worden, nachdem dieser gehört hatte, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde sei, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Samstag. Den zu Fuss flüchtenden mutmasslichen Einbrecher hielt die Polizei eine Stunde später in Buchs an und nahm ihn vorläufig fest. An der Fahndung waren mehrere Polizeipatrouillen beteiligt.