The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Nach 92 Jahren vereint Berner Ausstellung Bilderpaar von Kirchner

Keystone-SDA

Das monumentale Gemälde "Sonntag der Bergbauern" von Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) hat die Reise von Berlin nach Bern angetreten. Seit Mitte der 1970er Jahre hängt es im deutschen Kanzleramt. Nun soll es gemeinsam mit seinem Pendant in Bern gezeigt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dass «Sonntag der Bergbauern» nun nach Bern kommt, wurde in Berlin mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt und vom Kanzleramtschef genehmigt. Nach dem Beginn seiner Reise wird das Gemälde erst etwa eine Woche vor Ausstellungsbeginn in Bern ankommen, so das Kunstmuseum Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die beiden Bilder «Sonntag der Bergbauern» und «Alpsonntag. Szene am Brunnen» waren 1933 zusammen gezeigt worden. Damals eröffneten sie die umfangreichste Kirchner-Retrospektive zu Lebzeiten des Künstlers in der Berner Kunsthalle. Kirchner selber kuratierte die Ausstellung und verfasste den Katalog.

Das Bilderpaar ist ein Schlüsselwerk des deutschen Expressionisten. Es hängt vom 12. September bis 11. Januar 2026 in der Ausstellung «Kirchner x Kirchner» des Kunstmuseums.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft