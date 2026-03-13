Nationalrat Andri Silberschmidt wird zum zweiten Mal Vater

Keystone-SDA

Der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt wird zum zweiten Mal Vater. Er will damit auch dem Problem einer Gesellschaft mit zu wenigen Kindern entgegentreten, wie er in seinem Podcast Widmerei sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vor einem Jahr ist der 32-jährige Politiker zu ersten Mal Vater geworden. Jetzt ist das zweite Kind auf dem Weg. Das Ziel sei «schon eine grosse Familie», sagte er im Podcast. Zuerst hatte der Blick über die freudigen Nachrichten im Hause Silberschmidt berichtet.

Grundsätzlich würde er sich eine kinder- und familienfreundlichere Schweiz wünschen, so Silberschmidt weiter. Als Beispiel nannte er die Gastronomie. So beklagte er sich darüber, dass man in gewissen Restaurant blöd angeschaut werde, wenn man mit Kleinkindern hingehe.

Auch das Bundeshaus könnte gemäss Silberschmidts Auffassung kinderfreundlicher sein. Dass in der Wandelhalle des Bundeshauses Kinder herumlaufen, sei für viele noch komisch, so der Nationalrat.