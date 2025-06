Neuenburger Festival wegen eines Gewitters evakuiert

Keystone-SDA

Das Gelände des Festi'neuch ist am Sonntag wegen eines heftigen Gewitters evakuiert worden. Mehrere Absperrungen wurden am Festival in Neuenburg durch den Wind weggeweht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bis zum Gewitter am Sonntag um 14.45 Uhr war die Festivalausgabe ohne grössere Sicherheits- und Gesundheitsvorfälle verlaufen. Für die viertägige Veranstaltung wurden insgesamt 59’000 Tickets verkauft.

Es war das erste Mal in den 24 Ausgaben des Festi’neuch, dass das Gelände evakuiert werden musste. Die Mehrheit der Festivalbesucherinnen und -besucher flüchtete auf die Parkplätze, in die Unterführung der Neuenburger Standseilbahn oder in Schulräume.