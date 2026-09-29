Pfister setzt in der Cybersicherheit auf Informationsaustausch

Keystone-SDA

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Bundesrat Martin Pfister (Mitte) hat am Dienstagmorgen in Zug die OSZE-Konferenz zum Thema Cybersicherheit eröffnet. In seiner Rede betonte er die Wichtigkeit des Austauschs zwischen den Staaten für die Deeskalation.

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(Keystone-SDA) Es gelte, Informationskanäle bereits zu etablieren, bevor sie notwendig werden, sagte der Verteidigungsminister vor den OSZE-Delegierten im Theater Casino Zug. Zwei Wege führten zu mehr Sicherheit in der digitalen Sphäre: Zum einen soll die Diplomatie helfen, Vertrauen aufzubauen, sagte Pfister. Scheitert sie, brauche es Mediation, um eine Situation zu deeskalieren.

An der zweitägigen Konferenz sollen die Teilnehmenden gemäss einer Mitteilung des Aussendepartements darüber sprechen, wie sie die geltenden OSZE-Massnahmen in der Cybersicherheit in Krisensituationen noch wirksamer einsetzen können.

Es ist die letzte Themenkonferenz der OSZE, die unter dem diesjährigen Vorsitz der Schweiz stattfindet. Dessen Abschluss bildet das Jahrestreffen des Ministerrats am 3. und 4. Dezember in Lugano.