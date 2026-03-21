Polizei findet in Spreitenbach im Aargau eine Tonne Cannabis

Keystone-SDA

Die Zürcher Kantonspolizei hat in Spreitenbach im Aargau eine Hanfanlage ausgehoben und eine Tonne Cannabis sichergestellt. In der Indooranlage fanden die Beamten ausserdem mehrere Waffen, Munition eine schusssichere Weste und Bargeld. Drei Männer wurden verhaftet.

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(Keystone-SDA) Der Coup gelang den Fahndern am Donnerstag, wie die Polizei am Samstag schrieb. «Polizeiliche Hinweise» hätten sie zum Gebäude in Spreitenbach geführt, hiess es im Communiqué weiter.

Die Fahnder hätten vor Ort zunächst einen Mann beobachtet, der das Haus verliess und mit dem Auto wegfuhr. Bei der anschliessenden Kontrolle fanden die Beamten beim 36-jährigen Deutschen «Hinweise auf Marihuana» und 30’000 Euro in bar. Er wurde verhaftet.

Eine Stunde später beobachteten die Fahnder zwei weitere Männer, die in das Gebäude gingen. Der 26-jährige Kosovare und der 29-jährige Albaner wurden ebenfalls kontrolliert und wegen Verdachts auf Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerhandlung gegen die Einreisebestimmungen verhaftet.

24’000 Hanfpflanzen im Innern

Als die Polizei schliesslich selbst ins Innere des Gebäudes vorrückte, fand sie dort 24’000 verbotene Hanfpflanzen und eine Tonne THC-haltige Cannabisprodukte. Zudem stellte sie mehrere Waffen, Munition und eine schusssichere Weste sowie rund 11’000 Franken Bargeld sicher.

Die drei verhafteten Männer müssen sich nun vor der Justiz verantworten.