Polizei schnappt in Rorschach SG einen 30-fachen Einbrecher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Dienstag in einer Wohnung in Rorschach zwei Männer festgenommen. Einem 49-jährigen Moldawier wirft sie vor, in den letzten Jahren in der Schweiz über 30 Einbrüche verübt und Deliktsgut von über einer Million Franken erbeutet zu haben.

(Keystone-SDA) Der Moldawier sei mehrmals in die Schweiz eingereist und habe sich an verschiedenen Standorten aufgehalten, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Festnahme seien intensive Ermittlungs- und Fahndungsarbeiten sowie die Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden vorausgegangen.

Die Polizei vermutet, dass der Mann für zahlreiche weitere Einbrüche in der Schweiz verantwortlich ist. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Bei der Festnahme anwesend war auch ein 30-jähriger Rumäne. Ob und in welchem Zusammenhang er bei der Verübung der Delikte beteiligt gewesen war, werde geklärt, hiess es in der Mitteilung weiter.