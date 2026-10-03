Polizist bei Verfolgungsjagd zweier Jugendlicher in Wil SG verletzt

Keystone-SDA

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Ein Polizist ist am Freitagnachmittag in Wil im Kanton St. Gallen bei der Verfolgung zweier Jugendlicher auf einem E-Scooter verletzt worden. Einer der 14-jährigen Flüchtigen konnte angehalten werden, während der Zweite entkam, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 14 Uhr bemerkte eine Polizeipatrouille an der Sonnenhofstrasse zwei Jugendliche, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Als die Polizisten die Kontrolle durchführen wollten, flüchteten die beiden.

Sie setzten ihre Fahrt mit einer Geschwindigkeit von über 60 km/h fort und missachteten dabei mehrere Verkehrsregeln. Zudem gefährdeten sie weitere Verkehrsteilnehmende und Passanten.

Während der Nachfahrt mit einem E-Bike zog sich einer der Polizisten Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf konnte ein 14-jähriger Jugendlicher im Krebsbach angehalten werden.

Der zweite Jugendliche sei jedoch geflüchtet und werde nun gesucht, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Diese hat unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Ermittlungen aufgenommen.