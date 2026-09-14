Rat stimmt Entlastung der Klassenlehrpersonen an Berufsschulen zu

Keystone-SDA

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Der Luzerner Kantonsrat hat einer Entlastung für Klassenlehrpersonen an Luzerner Berufsschulen im Umfang von einer halben Wochenlektionen zugestimmt. Frühere Sparmassnahmen hatten diese Vergütung einst gestrichen.

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(Keystone-SDA) An den Luzerner Kantonsschulen, Fachmittelschulen und Berufsmaturitätsschulen existiert eine solche Entlastung bereits.

Das Kantonsparlament debattierte am Montag gleich über drei ähnlich lautende Postulate, die als Paket behandelt wurden. Der Vorstoss von Gabriela Schnider-Schnider (Mitte), den der Regierungsrat erheblich erklärt hatte, hiess der Kantonsrat mit 102 zu 2 Stimmen gut.

Der Vorstoss von Elin Elmiger (SP) ging etwas weiter. Sie forderte eine Entlastung der Klassenlehrpersonen über alle Lehrjahre hinweg, Schnider-Schnider wollte diese auf das erste Lehrjahr beschränken. Die Herausforderungen würden nicht «schlagartig ab dem 2. Lehrjahr aufhören», sagte die SP-Kantonsrätin.

Mehrheit des Parlaments folgt der Regierung

In die gleiche Richtung ging es im Votum von Claudia Senn-Marty (GLP). Sie betonte, dass Beziehungsarbeit Zeit brauche und während der gesamten Lehrzeit geleistet werden müsse. Elmigers Postulat wurde im Rat mit 57 zu 49 Stimmen teilerheblich erklärt.

Auch Eva Lichtsteiner (Grüne) warb für eine Entlastung über alle Lehrjahre hinweg. Zudem verlangte sie eine verbindliche Umsetzung ab August 2027. Auch ihr Vorstoss wurde teilerheblich erklärt, mit 60 zu 48 Stimmen.

Regierungspräsident Armin Hartmann (SVP) warb in der Debatte für eine «starke Berufsbildung». Es gelte, die Gleichbehandlung der Berufsfachschulen mit den Gymnasien und Berufsmaturitätsschulen wieder herzustellen. Eine Ausweitung auf alle Lehrjahre liege jedoch «nicht drin», so der Bildungsdirektor. So sah es dann auch eine Mehrheit des Kantonsrats.