Referendumsunterschriften gegen Malaysia-Freihandel eingereicht

Die Unterschriften für eine Volksabstimmung gegen das Freihandelsabkommen mit Malaysia wurden eingereicht Keystone-SDA

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Die Allianz gegen Regenwald-Abholzung hat am Montag nach eigenen Angaben 85'000 Unterschriften für das Referendum gegen das Freihandelsabkommen mit Malaysia eingereicht. Schon während der Verhandlungen war Kritik aufgekommen gegen Zollsenkungen auf Palmöl.

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(Keystone-SDA) Der Palmöl-Anbau sei in vielerlei Hinsicht bedenklich, warnen Organisationen: Durch den steigenden Landbedarf für Ölpalmplantagen werde die lokale Bevölkerung vertrieben und wertvoller Regenwald gerodet. Zudem würden auf den Plantagen regelmässig internationale Arbeits- und Menschenrechte missachtet.

Eine Allianz aus zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie der SP und der Grünen hatte das Referendum gegen das im Juni vom Parlament genehmigte Efta-Freihandelsabkommen ergriffen. Zur Europäischen Freihandelsassoziation Efta gehören ausser der Schweiz auch Norwegen, Island und Liechtenstein.

Die Allianz gegen Regenwald-Abholzung will sich nun dem Abstimmungskampf widmen, wie sie mitteilte. Bei Zustandekommen des Referendums kommt es voraussichtlich bis Mitte 2027 zur Volksabstimmung.