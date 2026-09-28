Riesen-Rakete Starship schafft es erstmals in Erdumlaufbahn

Keystone-SDA

Teilen

Die Riesen-Rakete Starship des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk hat es bei einem aussergewöhnlichen Testflug erstmals in eine Umlaufbahn der Erde geschafft. Das grösste jemals gebaute Raketensystem hob am Montagmorgen (Ortszeit) im US-Bundesstaat Texas ab.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Geplant war eigentlich eine rund zehnstündige Mission, bei der die Rakete in die Erdumlaufbahn einlenken und die Erde insgesamt etwa sechsmal umrunden sollte.

Nach dem erfolgreichen Einlenken in die Umlaufbahn rund 275 Kilometer von der Erde entfernt teilte SpaceX allerdings mit, dass das Starship schon nach rund drei Stunden wieder zur Erde zurückkehren solle – also deutlich früher als ursprünglich geplant. Ein Grund dafür wurde zunächst nicht angegeben. Zuvor war eines der Triebwerke der Rakete ausgefallen. In einem Flammenball stürzte die Rakete dann kontrolliert in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war da bereits kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt.

Nasa-Chef gratuliert

SpaceX-Gründer Musk sprach trotzdem von einem «erfolgreichen» ersten Orbitalflug des Starship. Auch der Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Jared Isaacman, gratulierte SpaceX. «Wunderschöner Start, das Ship in die Umlaufbahn gebracht und jeden Schritt auf sichere, verantwortungsbewusste und besonders inspirierende Weise gesteuert», schrieb Isaacman beim ebenfalls Musk gehörenden Online-Portal X. «Die Nasa und der Rest der interessierten Öffentlichkeit freuen sich darauf zu helfen, wo sie können, und darauf, dass die Starship-Missionen Routine werden.»

Im Rahmen der Mission wurden nach Angaben von SpaceX auch erstmals Starlink-Satelliten ausgesetzt. Diese sogenannten V3-Satelliten sollen nach ihrem Aussetzen ihre Antennen ausklappen, Solarpaneele entfalten und dann Verbindungen zur Erde und anderen Starlink-Satelliten herzustellen. Ersten Informationen von SpaceX zufolge schien auch das anfänglich weitgehend nach Plan zu funktionieren. Zuvor war das Aussetzen von Satelliten bei Tests schon mehrfach simuliert worden.

Raketensystem Starship ist grösser als die Freiheitsstatue

Es ist bereits der 14. Testflug des Starship. Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings auch bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben