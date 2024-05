Schlagersängerin Paola Felix trägt ESC “ganz dick” in Agenda ein

(Keystone-SDA) Schlagersängerin Paola Felix trägt die nächste Ausgabe des Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz “ganz dick” in ihre Agenda ein. Sie wolle an dem weltweit übertragenen Grossanlass “live dabei sein”, sagte die zweifache ESC-Teilnehmerin den CH-Media-Zeitungen.

Sie wolle in Erinnerungen an ihre beiden eigenen Teilnahmen schwelgen und dem Schweizer Beitrag 2025 viel Glück wünschen, sagte die 73-jährige St. Gallerin.

Auf der Bühne sähe sie gerne die 21-jährige Joya Marleen. “Patriotisch gesehen würde ich der St. Gallerin und Senkrechtstarterin gerne die Daumen drücken”, sagte Felix. Die SRG habe in den letzten fünf Jahren mit der Auswahl der Interpreten ein glückliches Händchen bewiesen. So solle es weitergehen.

Bei einer Austragung des Riesenanlasses in St. Gallen wäre sie hin und weg, sagte sie lokalpatriotisch. “Nicht auszudenken, mit welchen Emotionen dies verbunden wäre, wenn nach meiner ersten Teilnahme vor 55 Jahren nun dieses weltweit grösste Festival in St. Gallen stattfinden würde.” Für sie würde sich mit dem ESC 2025 aus St. Gallen ein wunderbarer Kreis schliessen, sagte Paola Felix. “Wer nicht wagt, der gewinnt nicht. Hopp Sanggale!”

Die Sängerin und frühere TV-Moderatorin Paola Felix (“Verstehen Sie Spass?”) hat selbst zweimal am ESC teilgenommen. Mit “Bonjour Bonjour” schafften sie es in Madrid 1969 auf Platz Fünf. 1980 erreichte sie in Den Haag mit “Cinéma” Platz Vier.