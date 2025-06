Schweizer Botschaft in Teheran ist vorübergehend geschlossen

Die Schweiz hat ihre Botschaft in Teheran aufgrund des Konflikts zwischen Israel und Iran vorübergehend geschlossen. Das gab Aussenminister Ignazio Cassis am Freitag in Bern vor den Medien bekannt.

(Keystone-SDA) Ein Teil der Belegschaft sei bereits am Dienstag aus Iran ausgereist, sagte Cassis. In der vergangenen Nacht sei eine weitere Gruppe mit der Schweizer Botschafterin nach Aserbaidschan ausgereist und sicher in Baku angekommen. Sie werde demnächst in die Schweiz zurückkehren.

«Es freut mich, das berichten zu können», sagte Cassis. Das Team werde so bald wie möglich nach Teheran zurückkehren. Das Schutzmachtmandat für die USA und Iran werde die Botschafterin auch ausserhalb von Teheran weiterhin ausüben.

Die Botschaftsgebäude seien geschlossen, das lokale Personal sei bis auf einen Hausmeister nicht mehr vor Ort. «Sie bleiben aber unsere Angestellten.» Cassis begründete die Schliessung damit, dass die Botschaft in Teheran keine Schutz-Infrastruktur habe.