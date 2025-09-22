Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz
Wussten Sie, dass im Jahr 2024 78'124 Schweizerinnen und Schweizer ihre Identitätsausweise in einer Schweizer Botschaft oder einem Konsulat erneuert haben?
Ein Reisepass und eine Identitätskarte sind übrigens unerlässlich, um Ihre Vertreterinnen und Vertreter im Auslandschweizerrat zu wählen oder an Abstimmungen teilzunehmen – zwei Themen, die Sie in der folgenden Auswahl finden.
Und da wir ein wenig neugierig sind, würden wir gerne wissen: Hatten Sie Schwierigkeiten beim Erneuern Ihres Passes im Ausland? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen!
«Für mich ist das wichtige Thema die mangelnde Reichweite der Stimmen der Auslandschweizer. Wir sind zahlreicher als die Bevölkerung einiger Kantone, haben aber keine Vertretung im Parlament.»
Antwort von B. Voélin auf unsere Frage «Über welche Auslandschweizer-Themen soll Swissinfo berichten? Was lesen Sie am liebsten?»
Die Frage der Vertretung der Diaspora im Parlament kommt in regelmässigen Abständen wieder auf. Bis heute hat die Idee, Sitze im Parlament für Auslandschweizer:innen zu reservieren, nie eine politische Mehrheit gefunden. Dennoch hat die Auslandschweizer-Organisation (ASO) sie zu einem ihrer langfristigen Ziele gemacht. Ist die Schweiz bereit, eine direkte Vertretung in Betracht zu ziehen, wie sie in Frankreich oder Italien existiert?
Wir sind der Frage nachgegangen:
Die Fünfte Schweiz träumt von einem Platz unter der Bundeshauskuppel
Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.
Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.
Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.
Antworten aus der Community
Apropos Vertretung: Die neu gewählten Delegierten des Auslandschweizer-Rats trafen sich Ende August in Bern zu ihrer ersten Sitzung.
Was sind ihre Ziele als Vertreterinnen und Vertreter im «Parlament der Fünften Schweiz»?
Auslandschweizer-Rat: Neue Delegierte wollen stärkere Beteiligung der Diaspora fördern
Das Thema Politik ist in den letzten Wochen sehr präsent, insbesondere aufgrund der aktuellen Herbstsession des Parlaments und der bevorstehenden Abstimmungen.
Am 28. September wird die Redaktion von Swissinfo ab 12:00 Uhr (MEZ) die ersten Schätzungen und anschliessend die endgültigen Ergebnisse und Analysen veröffentlichen. Wie immer klären wir auch, wie die Auslandschweizer:innen gestimmt haben.
In der Zwischenzeit zeigt die zweite Umfrage für die SRG (Muttergesellschaft von Swissinfo) einen klaren Trend zu einem «Ja» für die elektronische Identität. Was die Abschaffung des Eigenmietwerts angeht, ist noch nichts entschieden.
E-ID vor einem Ja, Eigenmietwert auf der Kippe
Viele Schweizer:innen denken darüber nach, nach der Pension ins Ausland zu ziehen. Manche aus finanziellen Gründen, manche, um in einem Land mit einem milderen Klima zu leben. Aber alles in der Schweiz hinter sich zu lassen, um fernab der Heimat ein neues Leben zu beginnen, ist nicht so einfach. Was wäre, wenn man das Beste aus beiden Welten haben könnte?
Ruhestand in der Schweiz oder im Ausland? Es geht auch beides
Wenn man im Ausland lebt, ist es nach wie vor ein grosses Problem, ein Schweizer Bankkonto zu angemessenen Konditionen zu haben. Der Genfer Ständerat Mauro Poggia (MCG) will mit einer Motion, die sich insbesondere gegen Postfinance richtet, Abhilfe schaffen:
Bankkonto für Auslandschweizer: Neuer Anlauf – neues Glück?
👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.
Auswandern leicht gemacht
Sind Sie noch gar keine Auslandschweizerin oder kein Auslandschweizer, sie hat aber das «Auswanderungsfieber» gepackt? Oder kennen Sie jemanden, der mit einer Auswanderung liebäugelt?
Swissinfo bietet eine ganze Reihe von Artikeln, die Ihnen bei der Vorbereitung helfen. Zum Beispiel darüber, wie man im Ausland einen Job findet.
Alles, was Sie für die Jobsuche im Ausland wissen müssen
Lebenslauf und Co.: Der Schlüssel zur erfolgreichen Bewerbung im Ausland
Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.
Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland
