Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Emilie Ridard

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Wussten Sie, dass im Jahr 2024 78'124 Schweizerinnen und Schweizer ihre Identitätsausweise in einer Schweizer Botschaft oder einem Konsulat erneuert haben?

Ein Reisepass und eine Identitätskarte sind übrigens unerlässlich, um Ihre Vertreterinnen und Vertreter im Auslandschweizerrat zu wählen oder an Abstimmungen teilzunehmen – zwei Themen, die Sie in der folgenden Auswahl finden.

Und da wir ein wenig neugierig sind, würden wir gerne wissen: Hatten Sie Schwierigkeiten beim Erneuern Ihres Passes im Ausland? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen!

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
5 Minuten

Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

«Für mich ist das wichtige Thema die mangelnde Reichweite der Stimmen der Auslandschweizer. Wir sind zahlreicher als die Bevölkerung einiger Kantone, haben aber keine Vertretung im Parlament

Antwort von B. Voélin auf unsere Frage «Über welche Auslandschweizer-Themen soll Swissinfo berichten? Was lesen Sie am liebsten?»

Die Frage der Vertretung der Diaspora im Parlament kommt in regelmässigen Abständen wieder auf. Bis heute hat die Idee, Sitze im Parlament für Auslandschweizer:innen zu reservieren, nie eine politische Mehrheit gefunden. Dennoch hat die Auslandschweizer-Organisation (ASO) sie zu einem ihrer langfristigen Ziele gemacht. Ist die Schweiz bereit, eine direkte Vertretung in Betracht zu ziehen, wie sie in Frankreich oder Italien existiert?

Wir sind der Frage nachgegangen:

leere Stühle im Nationalratssaal

Mehr

Swiss Abroad

Die Fünfte Schweiz träumt von einem Platz unter der Bundeshauskuppel

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Was wäre, wenn die Fünfte Schweiz wie Frankreich oder Italien ihre eigenen Vertreter:innen im Parlament hätte? Diese Idee beschäftigt die Auslandschweizer-Organisation.

Mehr Die Fünfte Schweiz träumt von einem Platz unter der Bundeshauskuppel

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Apropos Vertretung: Die neu gewählten Delegierten des Auslandschweizer-Rats trafen sich Ende August in Bern zu ihrer ersten Sitzung.

Was sind ihre Ziele als Vertreterinnen und Vertreter im «Parlament der Fünften Schweiz»?

Für Sie ausgewählt

Das Thema Politik ist in den letzten Wochen sehr präsent, insbesondere aufgrund der aktuellen Herbstsession des Parlaments und der bevorstehenden Abstimmungen.

Am 28. September wird die Redaktion von Swissinfo ab 12:00 Uhr (MEZ) die ersten Schätzungen und anschliessend die endgültigen Ergebnisse und Analysen veröffentlichen. Wie immer klären wir auch, wie die Auslandschweizer:innen gestimmt haben.

In der Zwischenzeit zeigt die zweite Umfrage für die SRG (Muttergesellschaft von Swissinfo) einen klaren Trend zu einem «Ja» für die elektronische Identität. Was die Abschaffung des Eigenmietwerts angeht, ist noch nichts entschieden.

Mehr
E-ID Eigenmietwert Abstimmung

Mehr

Schweizer Politik

E-ID vor einem Ja, Eigenmietwert auf der Kippe

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Zwei Wochen vor der Abstimmung zeigt die zweite Befragung der SRG: Die E-ID dürfte kommen, beim Eigenmietwert ist alles offen.

Mehr E-ID vor einem Ja, Eigenmietwert auf der Kippe

Viele Schweizer:innen denken darüber nach, nach der Pension ins Ausland zu ziehen. Manche aus finanziellen Gründen, manche, um in einem Land mit einem milderen Klima zu leben. Aber alles in der Schweiz hinter sich zu lassen, um fernab der Heimat ein neues Leben zu beginnen, ist nicht so einfach. Was wäre, wenn man das Beste aus beiden Welten haben könnte?

Mehr
Mann ruht sich auf einer BAnk aus

Mehr

Swiss Abroad

Ruhestand in der Schweiz oder im Ausland? Es geht auch beides

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auch im Ruhestand erfordert ein Leben zwischen der Schweiz und einem anderen Land eine gute Organisation. Diese Fallstricke gilt es zu vermeiden.

Mehr Ruhestand in der Schweiz oder im Ausland? Es geht auch beides

Wenn man im Ausland lebt, ist es nach wie vor ein grosses Problem, ein Schweizer Bankkonto zu angemessenen Konditionen zu haben. Der Genfer Ständerat Mauro Poggia (MCG) will mit einer Motion, die sich insbesondere gegen Postfinance richtet, Abhilfe schaffen:

Mehr
Bankkonto Auslandschweizer Postfinance

Mehr

Schweizer Politik

Bankkonto für Auslandschweizer: Neuer Anlauf – neues Glück?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Schweizer Bankkonto ist für Auslandschweizer:innen teuer und oft gar nicht erhältlich. Jetzt gibt es im Ständerat einen Anlauf, dies zu ändern.

Mehr Bankkonto für Auslandschweizer: Neuer Anlauf – neues Glück?

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Sind Sie noch gar keine Auslandschweizerin oder kein Auslandschweizer, sie hat aber das «Auswanderungsfieber» gepackt? Oder kennen Sie jemanden, der mit einer Auswanderung liebäugelt?

Swissinfo bietet eine ganze Reihe von Artikeln, die Ihnen bei der Vorbereitung helfen. Zum Beispiel darüber, wie man im Ausland einen Job findet.

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Ein 21 Meter hoher Stier aus Holz, davor stehen Menschen

Mehr

Wie aus «Muni Max» «Max der Uristier» wurde

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Muni Max», das spektakuläre Wahrzeichen des ESAF 2025 in Glarus, zieht nach Uri. Ein kultureller Verlust, der in Glarus für Kritik und Unruhe sorgte.

Mehr Wie aus «Muni Max» «Max der Uristier» wurde

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

📲 Schon die SWIplus-App runtergeladen?

Mit der App speziell für Sie konzipiert, liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, bleiben Sie mit der Schweiz verbunden.

👉 Jetzt downloaden im App StoreExterner Link oder bei Google PlayExterner Link

dialog logo in sprechblase

Tauschen Sie sich auf «dialog» aus

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Lesen Sie ausgewählte Artikel aus der ganzen Schweiz und diskutieren Sie über aktuelle Themen mit Menschen in der Schweiz und Schweizer:innen im Ausland.

Mehr Tauschen Sie sich auf «dialog» aus
Newsletters SWI swissinfo.ch

Newsletter

Melden Sie sich für unsere Newsletter an und Sie erhalten die Top-Geschichten von swissinfo.ch direkt in Ihre Mailbox.

Mehr Newsletter

Specials

Lesen Sie unsere multimedialen Longform-Stücke über Themen wie die Schweizer Pharmaindustrie oder den Kampf der Schweiz gegen schmutziges Gold.

Mehr Specials

Klick auf die Schweiz

Hier finden Sie Tipps, Informationen und Links, die Ihnen helfen, die Schweiz besser zu verstehen.

Mehr Klick auf die Schweiz

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?
📩 Schreiben Sie mir: emilie.ridard@swissinfo.ch

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
