Schweizweit Demonstrations-Ankündigungen zum Weltfrauentag

Keystone-SDA

Anlässlich des Weltfrauentages sind für diesen Samstag in mehreren Schweizer Städten Kundgebungen geplant. Während in Genf und Lausanne die Umzugsrouten feststehen, rufen in Zürich und Basel Unbekannte zu unbewilligten Demonstrationen auf.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In Lausanne organisiert das Kollektiv «Feministischer Streik Waadt» einen Demonstrationsumzug mit Start beim Montbenon-Park , wie die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite schreibt. In Genf ruft das feministische Kollektiv zu einer Kundgebung mit Start beim Pont du Mont-Blanc auf. Auch mehrere Gewerkschaften mobilisieren für diese Demonstrationen.

In Zürich werben Flyer und einschlägige Webseiten unter dem Motto «8. März Unite – Kämpfe verbinden weltweit» für eine unbewilligte Kundgebung auf dem Paradeplatz.

Auch für die Demonstration auf dem Barfüsserplatz in Basel ist kein Bewilligungsgesuch eingegangen, wie die Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Bewilligt ist hingegen gemäss Allmendbelegungsplan ein ganz anderer Anlass auf demselben Platz. Kurz vor der angekündigten Demonstration soll ein vorfasnächtliches Guggenmusik-Defilee dort starten.

Gegen Bagatellisierung sexualisierter Gewalt

Ausser Kundgebungen ist auch eine Kampagne gegen Bagatellisierung von sexualisierter Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz angekündigt.

Die Gewerkschaft Syna fordert schweizweit Taten in diesem Bereich, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Sie fordert unter anderem die systematische Einrichtungen von Beratungsstellen, Schulungen für Unternehmen, Sanktionen gegen Täter und eine Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen zum Schutz der Opfer.