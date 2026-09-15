Schwyz reist als Gastkanton der Olma mit riesigen Holzkisten an

Keystone-SDA

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Der Kanton Schwyz präsentiert sich vom 8. bis 18. Oktober als Gastkanton der Olma in St. Gallen. Für die Sonderschau werden Schwyzer Besonderheiten in grosse Holzkisten verpackt.

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(Keystone-SDA) Auf rund 1000 Quadratmetern will sich Schwyz an der Sonderschau mit den Themen Tourismus, Landschaft, Kultur und Geschichte, regionale Lebensmittel sowie Wirtschaft und Innovation präsentieren, schrieb der Kanton am Dienstag in einer Mitteilung. Landammann Sandro Patierno (Mitte) und Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher (FDP) hatten das Programm gleichentags den Medien in Pfäffikon vorgestellt.

Zu sehen sind unter anderem eine übergrosse Replik des Bundesbriefs, ein begehbares Hölloch und ein Spiegellabyrinth zum Klausjagen mit echten Iffelen. Auch die Schwyzer Landwirtschaft ist vertreten. Rund 40 Kühe sowie weitere Rinder, Ziegen und Schafe werden während der Messe ausgestellt.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wirtschaftsstandort, wie es weiter hiess. Unter anderem werden das Forschungszentrum CSEM in Seewen, Kühne+Nagel in Schindellegi, Victorinox in Ibach und der Seilbahnbauer Garaventa in Goldau vorgestellt.

Am Gastkantonstag am 10. Oktober führt der Umzug in 32 Gruppen mit rund 1300 Schwyzerinnen und Schwyzern über 1,6 Kilometer vom Bahnhof St. Gallen zum Olma-Gelände. Erwartet werden laut Mitteilung bis zu 35’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.