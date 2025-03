Sebastian Vettel fährt in der Schweiz gerne Zug

Keystone-SDA

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist auch ohne Auto in seiner Wahlheimat Schweiz unterwegs: "Zürich ist das perfekte Beispiel dafür, dass es keinen Sinn macht, sich in einer Stadt mit dem Auto zu bewegen", sagte Vettel der "Schweizer Illustrierten".

(Keystone-SDA) Im Zug werde er ab und zu erkannt, «aber ich schätze an den Schweizern und Schweizerinnen, dass sie sehr diskret sind». Das sei in Deutschland und anderen Ländern anders, so Vettel zur Online-Ausgabe der SI. Er fühle sich sehr wohl und wolle die Schweiz nicht verlassen, so der Wahl-Thurgauer.