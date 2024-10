Seeleute setzen in Griechenland Streik fort

(Keystone-SDA) Den dritten Tag in Folge stehen die Fähren in Griechenland heute still. Auch am Freitag soll es keinen Fährverkehr geben. Touristen und Einwohner von Inseln, die keinen Flughafen haben, bleiben damit von der Aussenwelt abgeschnitten. Zudem gebe es Engpässe bei der Versorgung einiger Eilande, berichtete das griechische Fernsehen. Die Gewerkschaft der griechischen Seeleute fordert 15 Prozent mehr Lohn für ihre Mitglieder, die Reeder haben bislang nur 3 Prozent geboten. Die Gewerkschaft PNO droht den Streik auf unbestimmte Zeit auszudehnen. Der Fährverkehr ist in Griechenland wegen der zahlreichen bewohnten Inseln so wichtig wie in anderen Ländern Europas der Eisenbahnverkehr.