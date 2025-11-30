SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer nimmt eine Auszeit

Keystone-SDA

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer wird nicht an der Wintersession teilnehmen. Die Zürcher Nationalrätin spricht auf Instagram von "grosser Erschöpfung" und nimmt sich eine Auszeit.

(Keystone-SDA) Diese Erschöpfung habe sie die letzten Tage realisiert, so Meyer am Sonntag auf Instagram. Sie habe gefühlt, dass sie die Notbremse ziehen muss. «Nur so kann ich weiterhin das tun, was ich so liebe – Nationalrätin und Co-Präsidentin der SP Schweiz sein.» Dieser Schritt sei ihr sehr schwer gefallen, aber sie werde ab sofort eine Pause machen und deshalb auch nicht an der Wintersession teilnehmen, die am Montag beginnt.

Die 38-Jährige bitte um «Ruhe und Zeit», um sich in ihrem privaten Umfeld zu erholen. Gleichzeitig betont sie, dass die SP während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team zählen könne. Sie freue sich, danach wieder für eine soziale Schweiz einzusetzen. Wann dies ein wird, wird aus dem Post nicht ersichtlich.

Meyer ist seit 2020 mit Cédric Wermuth Co-Präsidentin der SP Schweiz. Der SP-Co-Präsident kommentiert den Post, wie zahlreiche weitere Follower, mit einem Herz.