Stadtrat möchte Gegenvorschlag zu Initiative für autofreies Zürich

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat hat die Initiative "Strassenräume für alle!", welche ein weitgehend autofreies Stadtgebiet fordert, für gültig erklärt. Er unterstützt das Anliegen der Initiative, will aber einen Gegenvorschlag ausarbeiten lassen.

(Keystone-SDA) Der Stadtrat will einen «weniger weitgehenden, dafür schneller umsetzbaren und gewerbefreundlicheren Gegenvorschlag», wie er am Mittwoch mitteilte. Die Umsetzung der Initiative wäre ohnehin mit «zahlreichen und langwierigen Rechtsmittelverfahren» verbunden.