Strafuntersuchung gegen Barbetreiber von Crans-Montana VS eröffnet

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen die Barbetreiber eröffnet. Das teilte sie am Samstag mit.

(Keystone-SDA) «Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen», hiess es im Communiqué. «Es wird daran erinnert, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.»

Die Strafuntersuchung sei am Freitagabend aufgrund der ersten Ermittlungsergebnisse eröffnet worden. Der Brand in der Bar «Le Constellation» forderte nach aktuellem Kenntnisstand 40 Todesopfer und 119 Verletzte, von denen ein Grossteil schwere Verletzungen erlitten hat. Die Besitzer der Bar sind ein französisches Ehepaar.

