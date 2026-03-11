Strasse nach Postauto-Brand in Kerzers FR geräumt

Keystone-SDA

Die betroffene Strasse ist nach dem Postauto-Brand in Kerzers FR am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Der Bus war weggeräumt, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Brand sei es an der Murtenstrasse gekommen, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien mit. Die Strasse führt mitten durch die Freiburger Gemeinde.

Am Dienstag gegen 18.25 Uhr ging bei der Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei die Meldung zum Brand ein. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand der Bus nach Polizeiangaben bereits vollständig in Flammen.

Beim verheerenden Brand kamen sechs Menschen ums Leben. Vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden gemäss der Polizei verletzt.