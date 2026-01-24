The Swiss voice in the world since 1935
SVP Schweiz fasst Nein-Parole zur Individualbesteuerung

Keystone-SDA

Die SVP Schweiz lehnt die Individualbesteuerung ab. Die Delegierten haben am Samstag in Näfels GL die Nein-Parole beschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Entscheid fiel mit 320 Nein- zu 20 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung. Eine Mehrheit der Delegierten war der Meinung, mit der Individualbesteuerung werde ein Bürokratiemonster geschaffen. Die Vorlage komme zudem nur Doppelverdienern und reichen Haushalten zugute und strafe Familien ab.

Das Gesetz über die Individualbesteuerung will die Heiratsstrafe abschaffen. Bund, Kantone und Gemeinden sollen Privatpersonen einzeln besteuern, unabhängig vom Zivilstand. Abgestimmt wird am 8. März.

An der gleichen Delegiertenversammlung fasste die SVP die Ja-Parole zur SRG-Halbierungsinitiative. Bereits am Vortag entschied sich der Parteivorstand für die Nein-Parole zur Klimafonds-Initiative und für die Ja-Parole zur Bargeld-Initiative sowie zum Gegenvorschlag.

