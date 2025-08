Heute in der Schweiz

Rekruten bei einer Zugschul-Übung in der Infanterie-Rekrutenschule der Schweizer Armee in Colombier.

Sie leben in Frankreich und Deutschland. Zwei Auslandschweizer absolvieren die Rekrutenschule in der Schweiz . Warum tun sie das?

Sie fallen in der Truppe dadurch auf, dass sie in Zivilkleidung ins Wochenende geschickt werden. Die Aargauer Zeitung stellt heute zwei junge Infanterie-Rekruten vor, der eine lebt in Frankreich, der andere in Deutschland. Die exotischsten Herkunftsländer der jungen Auslandschweizer-Rekrutinnen und -Rekruten sind aber Sri Lanka, Panama oder La Réunion.

Beide der Porträtierten haben einen starken Bezug zu ihrem Herkunftsland, denn sie arbeiten in der Schweiz. Doch warum leisten sie freiwillig Militärdienst? Thomas Ganière aus Frankreich erhofft sich, in der Armee an Reife zu gewinnen. Samuel L. aus Deutschland sagt, er leiste Dienst, um seine Grenzen kennenzulernen – «und zu verschieben».

Augenzwinkernd werden solche Rekruten in der Kaserne in Colombier, Kanton Neuenburg, als «Détachement touriste» bezeichnet. Laut dem Bericht stammen 80% der Auslandschweizer-Rekrutinnen und -Rekruten aus den Nachbarländern Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich. Ihre Zahl in der Armee ist aber äusserst gering: 2024 begannen lediglich 78 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Rekrutenschule.