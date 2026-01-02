Heute in der Schweiz

In der Silvesternacht kamen in Wallis bei einem verheerenden Brand vierzig Menschen ums Leben. Gegen 01:30 Uhr wurde aus der Bar «Le Constellation» im Zentrum von Crans-Montana Rauch gemeldet. Das Lokal, dass bei Jungen beliebt ist, stand kurz darauf in Flammen.

Im Internet kursierende Videos zeigen, wie das Feuer an der Decke ausbricht. Ein Faktencheck von SRF bestätigt, dass die Aufnahmen aus der Bar stammen. Zu sehen ist, wie Besucher in Panik zu fliehen versuchen. «Alle schubsten sich. Neben mir brannten Menschen oder waren bereits tot», schilderte eine Augenzeugin gegenüber SRF.

40 Menschen kamen beim Inferno ums Leben, 119 wurden verletzt. Bundespräsident Guy Parmelin sprach von einer der «schlimmsten Katastrophen des Landes».

Viele Opfer weisen Verbrennungen von über 60 Prozent der Körperoberfläche auf und mussten ins Koma versetzt werden. Bereits Verletzungen von zehn Prozent gelten als schwerwiegend. Bei den Opfern handelt sich oft um junge Patient:innen. «Im Durchschnitt sind sie zwischen 16 und 26 Jahre alt», sagte die Direktorin des Universitätsspitals LausanneExterner Link gegenüber der Tageszeitung 24 Heures.

Die Identifizierung ist schwierig. «Wir haben viele Angehörige, die ihre Liebsten suchen. Viele Eltern, die ihre Kinder vermissen – und die auch aus einer anderen Sprachregion und von weit her anreisen müssen», sagt Marcel Schlatter des Universitätsspitals Zürich gegenüber SRF.

Unter den Verletzten sind 71 Schweizer. 14 Personen stammen aus Frankreich, 11 aus Italien sowie einige vereinzelte Personen aus diversen Ländern wie Serbien, Belgien und Portugal. Ein mit Namen bekanntes Opfer ist der 16-jährige italienische Golfer Emanuele Galeppini.

Am Freitag sicherten Forensiker weitere Spuren. Vor dem Unglücksort wurden Blumen und Teddybären niedergelegt, Medien aus aller Welt berichten aus Crans.