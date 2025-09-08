The Swiss voice in the world since 1935
Swiss Abroad

Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Melanie Eichenberger

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Wussten Sie, dass jedes Jahr rund 30'000 Schweizerinnen und Schweizer ihre Koffer packen und in der ganzen Welt ein neues Zuhause finden? Die Fünfte Schweiz wächst ständig – und vielleicht sind auch Sie ein Teil dieser lebendigen Gemeinschaft.

Ob politische Entscheide in Bern, Neuigkeiten zu E-Voting oder persönliche Geschichten aus der Community – wir schicken Ihnen mit diesem Newsletter regelmässig die aktuellsten und interessantesten Artikel und Geschichten für Schweizer:innen im Ausland direkt nach Hause.

Wir sind neugierig: Über welche Auslandschweizer-Themen soll Swissinfo berichten? Was lesen Sie am liebsten? Schreiben Sie uns.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
4 Minuten

In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen.

«Ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren und erfuhr von meiner Schweizer Abstammung, als ich mich vor vielen Jahren als Teenager mit der Ahnenforschung befasste.»

Leserin «PrairieFleur3»

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo Ihre Vorfahren gelebt haben und was sie dazu bewogen hat, auszuwandern? Meine Kollegin Céline Stegmüller hat diesen Sommer die Community gefragt: Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Sie begleitete eine australische Familie, die in der Schweiz auf den Spuren ihrer Vorfahren unterwegs war:

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Nebst Ahnenforschung liegt auch ein anderes Phänomen im Trend: Das Teilzeit-Auswandern. Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer entscheiden sich für ein Leben in der Schweiz und im Ausland. Sie pendeln zwischen den Kulturen, manchmal auch zwischen Jobs und Verwandten hin und her.

Ich habe die Community gefragt, welches ihre wichtigsten Tipps fürs Teilzeit-Auswandern sind:

Swiss Abroad

Was ist dein wichtigster Tipp fürs Teilzeit-Auswandern?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Von Steuern bis zur richtigen Einstellung: Drei Teilzeit-Ausgewanderte erzählen, worauf es beim Leben und Arbeiten in zwei Ländern ankommt.

Mehr Was ist dein wichtigster Tipp fürs Teilzeit-Auswandern?

Für Sie ausgewählt

Die vergangenen Wochen standen bei uns ganz im Zeichen der «SwissCommunity Days» – dem neuen Format der Auslandschweizer-Organisation und ihrem wichtigsten Gremium, dem Auslandschweizer-Rat. Swissinfo hat den Auftakt der neuen Legislatur dieses «Parlaments der Fünften Schweiz» begleitet.

Swiss Abroad

Neustart für den Auslandschweizer-Rat

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die ersten «SwissCommunity Days» in Bern markieren den Beginn einer neuen Legislaturperiode des Auslandschweizer-Rats, in der E-Voting weiterhin zu der wichtigsten Forderung gehören dürfte.

Mehr Neustart für den Auslandschweizer-Rat
Auch das Eidgenössische Schwingfest stand bei uns auf der Agenda. Wir haben mit drei der sechs Auslandschweizer gesprochen, die sich dieses Jahr für den Grossevent in der Schweiz qualifiziert haben.

«Dass ich als einer von vier Amerikanern antreten darf, bedeutet mir die Welt», sagte etwa Brenden Spahr.

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Sind Sie gar noch keine Auslandschweizerin oder kein Auslandschweizer, sie hat aber das «Auswanderungsfieber» gepackt? Oder kennen Sie jemanden, der mit einer Auswanderung liebäugelt?

Meine Kollegin Camille Kündig hat zusammengetragen, was Schweizerinnen und Schweizer beim Auswandern nach Frankreich wissen müssen. Die «Grande Nation» beherbergt die grösste Schweizer Diaspora weltweit.

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Die harte Realität hinter der alpinen Idylle

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Es ist weder die Welt von Heidi noch jene aus zahlreichen Fernsehserien. Das Leben auf der Alp ist hart, aber bereichert durch unvergessliche Momente.

Mehr Die harte Realität hinter der alpinen Idylle

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?
📩 Schreiben Sie mir: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

