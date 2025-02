Töfffahrer stirbt bei Kollision mit Auto in Albligen BE

Ein Töfffahrer ist bei einer Frontalkollision mit einem Auto am Samstagmittag bei Albligen BE noch auf der Unfallstelle verstorben. Die Autofahrerin blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Motorradfahrer in Richtung Ueberstorf FR unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte er in einer Rechtskurve und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Die formelle Identifikation des Verstorbenen war am Sonntagmorgen noch ausstehend. Der betroffene Strassenabschnitt wurde für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt, wie es weiter heisst.

Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.