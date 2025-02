Tessiner Tageszeitung «La Regione» kündigt Stellenabbau an

Keystone-SDA

Die Tessiner Tageszeitung "La Regione" streicht in ihrer Redaktion fünfeinhalb Vollzeitstellen. Dies haben Direktion und Verlag am Mittwoch mitgeteilt. Als Grund für den Abbau wird der drastische Rückgang der Werbeeinnahmen im vergangenen Jahr angegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Hinzu komme ein «struktureller und kontinuierlicher Rückgang der Erlöse», wie es im offiziellen Schreiben auf der Internetseite von «La Regione» weiter heisst. Die Zeitung sei mit einer finanziellen Situation konfrontiert, in welcher die derzeitigen Ausgaben nicht mehr getragen werden könnten.

Fünfeinhalb Vollzeitstellen seien bei rund 30 Mitarbeitenden eine «beträchtliche Zahl», schreibt der Tessiner Journalistenverband in einer Reaktion auf den angekündigten Stellenabbau.

Die Geschäftsleitung habe sich bereit erklärt, «alternative Vorschläge» zu den angekündigten Kürzungen in Betracht zu ziehen. Derzeit berate sich die Redaktion zu diesem Thema, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Frist dafür sei jedoch äusserst knapp, da die geplanten Restrukturierungen bereits am kommenden Freitag in Kraft treten sollen.

Die in Bellinzona ansässige «La Regione» ist im Tessin nach dem «Corriere del Ticino» die zweitgrösste italienischsprachige Tageszeitung. Die verbreitete Auflage von «La Regione» belief sich 2024 gemäss der WEMF AG für Werbemedienforschung auf 21’742 Exemplare.