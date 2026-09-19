Thurbad Weinfelden verzeichnet eine Rekordsaison

Keystone-SDA

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Das Thurbad Weinfelden schliesst die Sommersaison mit einem Rekord: In knapp fünf Monaten besuchten über 76'000 Personen das Freibad - rund ein Viertel mehr als im Durchschnitt.

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(Keystone-SDA) In den vergangenen vier Jahren verzeichnete das Thurbad durchschnittlich rund 61’000 Besuche pro Saison, teilte dieses am Samstag mitteilte. Mit über 76’000 Besuchen in diesem Sommer übertraf die Weinfelder Badi diesen Wert deutlich und verzeichnete einen neuen Rekord. An Spitzentagen hielten sich bis zu 2000 Gäste im Freibad auf.

Trotz des grossen Andrangs sei die Saison ohne grösseren Zwischenfälle verlaufen, heisst es. Erstmals konnten die Gäste in dieser Saison auch Einzeleintritte online kaufen. Dadurch konnten lange Warteschlangen vermieden werden.