Tourneetheater «Das Zelt» arbeitet an einem Neubeginn im Jahr 2027

Keystone-SDA

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Das Tourneetheater "Das Zelt" strebt nach dem Liquiditätsengpass einen Neubeginn für 2027 an. Investoren stehen bereit, doch erst muss die Firma eine Restrukturierung durchlaufen, wie Geschäftsführer Adrian Steiner am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

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(Keystone-SDA) Privatpersonen und Investitionsgesellschaften hätten Beiträge zur Verfügung gestellt, gesamthaft in Millionenhöhe. Damit das Geld zugeführt werden könne, müsse das Unternehmen den Restrukturierungsprozess mit Unterstützung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens PWC Schweiz abwickeln, sagte Steiner. Die Zahlung der noch hängigen Schulden und Löhne sei Teil dieser laufenden Restrukturierung.

Das Unternehmen änderte gemäss Kantonsblatt Basel-Stadt vom Dienstag seinen Namen von «Das Zelt AG» zu «DZ Productions» – und bleibt die operative Gesellschaft. Zudem gründete Steiner die «Das Zelt GmbH», die keine operative Funktion innehat. Die «BZ Basel» hat bereits darüber berichtet.

Er werde alles daran setzen, um das Unternehmen zum 25-jährigen Bestehen 2027 wieder aus der Krise herauszuführen, sagte Steiner. Die für dieses Jahr angekündigten Veranstaltungen von «Das Zelt» in mehreren Städten sind abgesagt und teilweise auf das nächste Jahr verschoben worden.

Einzig der Auftritt des Kinderchors «Schwiizergoofe» findet statt, allerdings an einem anderen Datum und nicht mehr im Zelt in Solothurn, sondern an der Bernexpo, wie es auf der Website heisst. Es handelt sich um eine Fremdproduktion.

Jubiläumstournee 2027 soll auf Absagen folgen

Der erste Standort 2027 ist Zürich. Im März tritt das Komikerduo «Divertimento» dort im Rahmen einer Fremdproduktion auf. Damit soll die Jubiläumstournee beginnen. Der Fokus liege im weiteren Verlauf auf Eigenproduktionen wie auch Nachwuchsförderung, heisst es weiter.

Steiner gründete 2002 zusammen mit dem Seiltänzer David Dimitri das mobile Kulturtheater «Das Zelt» im Rahmen der Landesausstellung Expo.02. Seither geht diese Eventplattform mit Zelten in der Schweiz mit verschiedenen Shows auf Tournee. 2025 besuchten gemäss Angaben des Unternehmens rund 360’000 Personen die diversen Anlässe.

Aus wirtschaftlichen Gründen stoppte das Unternehmen seine Tournee im Mai 2026. Die über 70 Angestellten wurden auf Kurzarbeit gesetzt.