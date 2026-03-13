Tschechischer Gleitschirmpilot fliegt oberhalb von Arosa in den Tod

Keystone-SDA

Ein 32-jähriger Gleitschirmpilot ist am Mittwochmittag oberhalb von Arosa im Kanton Graubünden abgestürzt. Der Mann aus Tschechien wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht, wo er am Freitag verstarb.

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(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden startete der Gleitschirmflieger beim Weisshorngipfel und flog Richtung Carmenna. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte er mit einem Felsvorsprung und rutschte dann auf dem Schnee rund hundert Meter einen steilen Abhang hinunter. Eine Rega-Crew barg den Mann und flog ihn ins Spital.