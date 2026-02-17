Twint verzeichnet 2025 über 900 Millionen Transaktionen

Keystone-SDA

Twint ist 2025 noch beliebter geworden. Im vergangenen Jahr verbuchte die Bezahl-App 901 Millionen Transaktionen und damit ein Plus von 17 Prozent gegenüber 2024.

1 Minute

(Keystone-SDA) 2020 hatte Twint erstmals die Marke von 100 Millionen Transaktionen übertroffen, im ersten Jahr des Betriebs 2017 waren es lediglich 4 Millionen gewesen. Das Volumen hat sich somit in weniger als 10 Jahren mehr als verzweihundertfacht. Was das imposante Wachstum in Franken bedeutet, lässt Twint in einer Mitteilung vom Dienstag allerdings offen.

Twint hat laut den Angaben über 6 Millionen Userinnen und User. Mit anderen Worten: Zwei von drei Schweizerinnen oder Schweizern benützen die Zahl-App. Ausserdem kennen 99 Prozent der Schweizer Bevölkerung über 16 Jahren die Marke Twint.

In Bezug auf die Transaktionen waren letztes Jahr gemäss den Angaben rund 77 Prozent kommerzieller Natur, etwa jede vierte Transaktion (23 Prozent) fand zwischen Privatpersonen statt. In rund 81 Prozent der stationären Geschäfte und 86 Prozent der Online-Shops wird Twint als Zahlungsmittel angeboten. Fast 65 Prozent der kommerziellen Transaktionen finden vor Ort statt, 35 Prozent im Distanzgeschäft.

2026 will Twint seine Zahlungsplattform weiter ausbauen. Geplant seien unter anderem die Einführung von Twint Rechnung und Twint Direktlastschrift als papierlose Alternativen zu QR-Rechnungen und Lastschriftverfahren.