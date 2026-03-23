Unfallzahlen im Aargau steigen 2025 wieder an

Keystone-SDA

Nach einem vorübergehenden Rückgang im Vorjahr wendet sich das Blatt auf den Aargauer Strassen: Die Zahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle ist im Jahr 2025 deutlich gestiegen. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den motorisierten Zweirädern.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei registrierte im vergangenen Jahr insgesamt 2629 Strassenverkehrsunfälle, was einer Zunahme von 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies geht aus der am Montag von Statistik Aargau veröffentlichten Daten hervor.

Während die Gesamtzahl der Unfälle stieg, gibt es bei der Schwere der Folgen ein gemischtes Bild: Bei 1090 Unfällen wurden insgesamt 1261 Personen verletzt. Elf Menschen kamen ums Leben.

Bei den restlichen Vorfällen blieb es bei Sachschäden, die sich gemäss Statistik Aargau auf die Summe von insgesamt 33,5 Millionen Franken beliefen. Die meisten Unfällen ereigneten sich innerorts.

Der Abwärtstrend bei den Verunfallten, der noch im Vorjahr zu beobachten war, setzte sich 2025 nicht fort. In fast allen Fahrzeugkategorien sind die Zahlen angestiegen. Deutlich fiel das Plus bei den Motorfahrrädern (plus 32,9 Prozent) und den Motorrädern (plus 22,6 Prozent) aus.

Auch bei den E-Bikes setzte sich das Zwischentief des Vorjahres nicht fort. Hier stieg die Zahl der Verunfallten von 115 auf 124 Personen. Ebenfalls bei den Insassen von Personenwagen zeigt die Kurve wieder nach oben: Nachdem im Vorjahr mit 450 Verunfallten ein Tiefstand erreicht worden war, kletterte die Zahl im Jahr 2025 um 4,9 Prozent auf 472 Personen.