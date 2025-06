Velofahrer stürzt in der Stadt St. Gallen und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in der Stadt St. Gallen am Donnerstag hat sich ein 57-jähriger Velofahrer schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann wurde gemäss der Polizei mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Bei einer Einfahrt wich der Mann mit seinem E-Bike einem Fahrzeug aus und wechselte dafür auf die Fahrbahn, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Nachdem er am Fahrzeug vorbeigefahren war, wollte der 57-Jährige wieder auf den Velostreifen wechseln. Dabei fuhr er über einen Randstein und stürzte kopfüber zu Boden.