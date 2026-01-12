The Swiss voice in the world since 1935
Vierte Generation übernimmt bei Gasser Ceramic in Rapperswil

Keystone-SDA

Beim Ziegelhersteller Gasser Ceramic im bernischen Rapperswil übernimmt die vierte Generation das Steuer des Familienunternehmens. Die operative Leitung liegt seit Anfang Januar bei Julienne Gasser und Lukas Schläppi, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Zur Produktepalette gehören Tondachziegeln, Backsteine und integrierte Photovoltaik-Lösungen. Gasser Ceramic betreibt an vier Standorten sechs Brennöfen.

Nachfolgeregelungen sind für manche Unternehmen eine grosse Herausforderung. Gasser ging diesen Prozess nach eigenen Angaben frühzeitig an. Die 31-jährige Julienne Gasser verantwortet die kaufmännische Leitung des über hundertjährigen Unternehmens. Den technischen Bereich führt der 33-jährige Lukas Schläppi. Er ist ausgebildeter Keramiktechniker. Die beiden übernehmen das Steuer von Rudolf und Hans Gasser.

