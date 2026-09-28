Vor allem nachts und in den Ferien wird es laut am Aargauer Himmel

Keystone-SDA

Teilen

Der Kanton Aargau hat den neusten Bericht zum Fluglärm über dem Staatsgebiet publiziert. Der Grenzwert wurde vor allem in der Nacht und in den Monaten zwischen Juli und Oktober überschritten.

4 Minuten

(Keystone-SDA) Wie hat sich der Flugverkehr über dem Aargau 2025 verändert?

2025 registrierte der Flughafen Zürich rund 270’250 An- und Abflüge. Das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies geht aus dem Jahresbericht 2025 zum Fluglärm-Monitoring im Aargau hervor.

Die Zunahme an Flügen generell führte auch zu mehr Überflügen über dem Aargauer Staatsgebiet: «Am Tag ist vor allem der Raum um Kaiserstuhl durch Landungen von Norden und der Raum um Würenlos und Spreitenbach durch Starts Richtung Westen betroffen», bilanziert Giovanni Leardini, Kommunikationsleiter des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In der Nacht führten vor allem Starts Richtung Norden, die nach Richtung Westen abdrehten, im Raum Siglistorf und Schneisingen zu mehr Überflügen.

Werden die Grenzwerte für Lärm überschritten?

Der Kanton Aargau beurteilt Werte ab 47 Dezibel als ein Überschreiten der Grenzwerte – dies entspricht ungefähr der Lautstärke eines leisen Gesprächs.

Dieser Wert wurde im Durchschnitt in den Monaten April und Juli bis Oktober jeweils in der zweiten Nachtstunde, also in der Zeit zwischen 23 Uhr und Mitternacht, überschritten. In Nächten ausgedrückt, bedeutet das: an neun Nächten in April, 15 im Juli, acht im August, 19 im September und im Oktober schliesslich an 14. Die Zahlen stammen von der Messstation in Bellikon AG.

Wieso wurde dieser Grenzwert vor allem in der zweiten Nachtstunde überschritten?

Weil die Zeit zwischen 23 und 23.30 Uhr für den Abbau von Verspätungen vorgesehen sei, schreibt die Medienstelle des Flughafens Zürich auf Anfrage.

Und wieso zwischen Juli und Oktober?

Die Monate Juli bis Oktober zählen aufgrund der Sommer- und Herbstferien zu den verkehrsreichsten Zeiten – nicht nur am Flughafen Zürich, sondern im gesamten europäischen Luftraum, heisst es vonseiten der Medienstelle weiter.

Welche Routen nehmen die Flugzeuge, die über den Aargau fliegen?

Gleich mehrere, wie die Medienstelle ausführt: Nördlich von Aarau befindet sich ein Warteraum für Landungen aus dem Westen. Beim Nordanflug werden die Flugzeuge über Brugg und Waldshut, beim Südanflug über Brugg und Spreitenbach und beim Ostanflug über Lenzburg und Bremgarten auf den Endanflug geführt. Nach den Starts fliegen die Flugzeuge, die Richtung Aargau reisen, entweder über Spreitenbach, Lenzburg und Wohlen oder über Baden und Lenzburg.

Was sagt der Kanton Aargau zu den überschrittenen Grenzwerten?

Der Bericht zeige auf, «dass die Vorgaben aus dem momentan noch gültigen Betriebsreglement in den Nachtstunden nach wie vor nicht eingehalten werden», schreibt BVU-Kommunikationsleiter Leardini. «Der Regierungsrat hat wiederholt gefordert, dass Bund und Flughafen Massnahmen treffen, um die Verspätungssituation zu verbessern und die Lärmbelastung für die Aargauer Bevölkerung in der zweiten Nachtstunde zu reduzieren.»

Welche Massnahmen unternimmt der Flughafen denn, um die Werte einzuhalten?

Der Flughafen Zürich setzt laut eigenen Angaben auf «moderne, leisere Flugzeuge, lärmoptimierte An- und Abflugverfahren sowie Betriebsregelungen zum Schutz der Nachtruhe». Wo dennoch Belastungen auftraten, informiere der Flughafen transparent über die Lärmentwicklung und unterstütze Betroffene mit Schallschutzprogrammen.