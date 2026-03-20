Wohnung in Thuner Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Thuner Favriweg ist am Donnerstag eine Wohnung stark beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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(Keystone-SDA) Der Brand brach gegen 17.50 Uhr im obersten Stockwerk aus, wie das Regierungsstatthalteramt Thun und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft im Buchholzquartier konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Zwei Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort kontrolliert, mussten jedoch nicht ins Spital.

Die vom Brand betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnenden konnte eine Unterkunft gefunden werden. Die übrigen Wohnungen sind vom Brand nicht betroffen.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.