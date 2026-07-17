15-jähriger Motorradlenker stirbt nach Unfall in Dübendorf

Keystone-SDA

Teilen

Ein 15-jähriger Motorradlenker, der in der Nacht auf Samstag in Dübendorf verunfallt war, ist am Donnerstag im Spital gestorben. Dies teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es, als die Polizei den Töfflenker und seinen 16-jährigen Mitfahrer anhalten wollte, weil dieser keinen Helm trug.

Der 15-Jährige fuhr daraufhin mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30-er-Zone. Bei einer Kreuzung kollidierte das Motorrad schliesslich seitlich mit einem Auto. Auch der 16-jährige Mitfahrer wurde beim Unfall verletzt. Er kam ebenfalls ins Spital.