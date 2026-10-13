16 Luzerner Landgemeinden sind drei Wochen lang Kulturzentrum

Keystone-SDA

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In den Luzerner Landgemeinden wird viel Kultur geboten: Dies zeigen vom 16. Oktober bis am 7. November Veranstalter in 16 Gemeinden an den kantonalen Tagen der Kulturlandschaft.

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(Keystone-SDA) 28 Veranstaltungen umfasst das Programm, das am Dienstag vorgestellt wurde. Es umfasse Konzerte, Theater, Kabarett, Ausstellungen, Zauberei, Film und Lesungen, hiess es in einer Mitteilung von Kulturlandschaft Luzern. Auch bekannte Musikerinnen wie Nina Valotti oder Heidi Happy, der Kabarettist Markus Schönholzer und der Zauberkünstler Alex Porter hätten einen Auftritt.

Ziele der kantonalen Tage der Kulturlandschaft ist es, die Vielfalt des kulturellen Lebens ausserhalb der Stadt Luzern zu zeigen. Die Kultur auf dem Lande schaffe Begegnungen, ermögliche Austausch und bereichere das Leben in den Gemeinden, hiess es im Communiqué. Viele dieser Angebote seien nur dank ehrenamtlichen Engagement möglich.