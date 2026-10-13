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Allianz gegen Mercosur-Freihandelsabkommen sieht Regenwald bedroht

Allianz gegen das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur sieht den Regenwald in Gefahr
Allianz gegen das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur sieht den Regenwald in Gefahr Keystone-SDA

Die Allianz gegen das Freihandelsabkommen der Schweiz mit den Mercosur-Staaten hat mit der Unterschriftensammlung für ein Referendum begonnen. Vertreter der Allianz warnten am Dienstag vor den Medien in Bern vor den Auswirkungen für den bedrohten Regenwald.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Grossflächiger Sojaanbau und intensive Rinderhaltung seien zentrale Treiber der Abholzung von Regenwäldern in den südamerikanischen Mercosur-Staaten, wurde argumentiert. Die Ausdehnung der industriellen Landwirtschaft führe zudem zu Vertreibungen alteingesessener Gemeinschaften, und immer wieder würden auf den Plantagen Fälle von Zwangsarbeit publik.

Das Freihandelsabkommen schaffe zusätzliche Anreize für den Import von Lebensmitteln aus solcher Produktion und berge auch für die Schweizer Landwirtschaft erhebliche Risiken.

Das Freihandelsabkommen zwischen der Efta, der die Schweiz angehört, und dem Mercosur wurde am 16. September unterzeichnet. Die Allianz hat nun bis zum 21. Januar 2027 Zeit, um die benötigten 50’000 gültigen Unterschriften bei der Bundeskanzlei einzureichen.

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