Arbeiter stürzt in Andermatt UR dreissig Meter in die Tiefe

Ein 65-jähriger Mann ist am Freitag bei Arbeiten am Lutersee-Lift in Andermatt UR dreissig Meter in die Tiefe gestürzt. Er hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei Uri am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war mit Arbeiten am Mittelteil des Lifts beschäftigt, als er aus noch unbekannten Gründen einen Abhang herabstürzte, wie es hiess. Eine entsprechende Meldung sei kurz vor 17.15 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Der Verletzte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und danach vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

