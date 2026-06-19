Heute in der Schweiz

Nun also doch nicht: Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) heute bekannt gab, finden vorerst keine Gespräche zwischen dem Iran und den USA auf dem Bürgenstock statt .

Es ist der zweite Tag in Folge, an dem die Schweiz ihre guten Dienste düpiert sieht: US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Absichtserklärung zu seinem «Deal» mit dem Iran bereits in der Nacht auf Donnerstag in Versailles digital unterzeichnet, obwohl dies für heute auf dem Bürgenstock angedacht war. Trotzdem wurde am heutigen Treffen festgehalten.

Warum wurden die Gespräche nun abgesagt? Laut SRF lies US-Vizepräsident JD Vance durchblicken, dass es unter anderem logistische Schwierigkeiten auf iranischer Seite gebe. Doch es könnten auch politische Gründe sein. Die Nachrichtenagentur AP spekuliert, die iranische Seite wolle ein Zeichen des Protests setzen, weil die israelischen Angriffe auf den Libanon nicht aufgehört hätten. Das ist allerdings nicht bestätigt.

Auch offen sind die Fragen, ob sich die Gespräche zwischen dem Iran und den USA nur verzögern und ob ein Treffen – sei es auf dem Bürgenstock oder anderswo – später stattfinden wird. Nicolas Bideau, Sprecher des EDA, sagt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Schweiz stehe weiterhin zur Verfügung und setze die Vorbereitungen fort. Auch die Armee bleibt vorerst im Einsatz, mit bis zu 2000 Armeeangehörigen auf dem Bürgenstock.