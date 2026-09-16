Heute in der Schweiz

In den letzten Tagen gab es aus der Welt der Künstlichen Intelligenz alarmierende Signale. Die Tamedia-Zeitungen haben bei Marcel Salathé, Professor an der EPFL in Lausanne und KI-Experte, nachgefragt, wie diese zu deuten sind. Seiner Ansicht nach sind die Weltuntergangsszenarien der KI-Unternehmer völlig übertrieben .

Eine der drastischsten Aussagen stammt von Jacob Coxon, einem Mitarbeiter von Anthropic (Entwickler der KI Claude), der gekündigt und vor einem apokalyptischen Szenario gewarnt hat. Er behauptete, es bestehe eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die KI die Menschheit in zehn Jahren auslösche. «Das sind einfach Zahlen, die aus der Luft gegriffen sind, für die es überhaupt keine Evidenz gibt und die auch extrem unverantwortlich sind», sagt Salathé. «Die Menschen machen sich ja schon genug Sorgen über KI, teils durchaus berechtigt. Wenn nun eine Firma die KI-Technologie, die sie selbst entwickelt hat, als kaum noch beherrschbar bezeichnet, dann ist das extrem problematisch, auch aus psychologischer Sicht.»

Auch Führungskräfte von KI-Unternehmen wie Sam Altman oder Elon Musk warnen vor den Risiken ihrer eigenen Technologien. Salathé zieht eine Analogie zur Pharmabranche: «Man stelle sich vor, der Roche-CEO würde sagen, man müsse unbedingt die Entwicklung von Medikamenten verlangsamen, er tut aber überhaupt nichts dazu und entwickelt seine Medikamente weiter. Man würde zu Recht sagen: ‹Der hat sie doch nicht mehr alle.›»

Laut Salathé werden diese Aussagen von den Spitzenkräften der KI-Branche vor allem im Interesse des Schutzes ihrer Milliardeninvestitionen gemacht. Damit lieferten sie eine Rechtfertigung für die Einführung von Regulierungen, die den Markteintritt der aufkommenden Konkurrenz – beispielsweise aus China – behindern würden.

«Wir werden alle sterben, aber nicht wegen KI», betont Salathé, der einen optimistischen Blick auf diese Technologie hat. Er glaubt im Gegenteil, dass man dank der KI länger leben wird, da sie «in der Medizin stark helfen» werde. Dank ihr «explodiert auch unser Verständnis von vielen medizinischen und anderen Prozessen».