Heute in der Schweiz

Ein Mann sitzt in Genf in Untersuchungshaft, weil er seine Frau mutmasslich jahrelang sediert, missbraucht und Videos davon im Netz geteilt hat. Auf seine Spur kamen die Ermittler:innen durch die Undercover-Recherche einer Journalistin .

Seit Ende Mai 2025 sitzt der Mann in Genf in Untersuchungshaft, gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Überführt hat ihn die kanadische Investigativjournalistin Avery Haines, die monatelang in den Netzwerken aktiv gewesen war und unter falscher Identität mit Dutzenden Männern gesprochen hatte. Ihre Erkenntnisse teilt sie in einem Interview mit CH Media.

Haines entdeckte bei ihrer Undercover-Recherche auf einer Pornoseite Dutzende Videos einer Frau, die bewusstlos zu schein schien. Haines nahm unter falscher Identität Kontakt mit dem Urheber der Aufnahmen auf. Im Verlauf des Mail-Austauschs nannte der Mann seinen Wohnort und Vornahmen, machte Angaben zu seinem Beruf und beschrieb, wie er seine Ehefrau betäubte und filmte. Nach weiterer Recherche übergab Haines ihre Erkenntnisse und den E-Mail-Verkehr der Genfer Polizei, die den Mann später festnahm. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Vor einigen Monaten sprach Haines mit der Ehefrau. Dazu sagt die Journalistin: «Frauen wie Gisèle Pelicot und die Frauen im Fall Untersiggenthal in der Schweiz, die sich öffentlich zeigen, sind unglaublich mutig. Aber wir müssen auch verstehen, dass nicht jede Betroffene diesen Weg gehen kann.» Die Frau in diesem Fall wolle im Privaten heilen können. «Und daran ist nichts Beschämendes.»