Autofahrerin verletzt sich erheblich bei Selbstunfall in Hallau SH

Keystone-SDA

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Eine 44-jährige Autofahrerin hat sich am Montagabend bei einem Selbstunfall in Hallau SH erheblich verletzt. Ihr Auto hatte sich überschlagen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 19.50 Uhr, als die Frau auf der Bergstrasse Richtung Hallau fuhr, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Dabei sei die Lenkerin aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Es habe sich mehrfach im Hang überschlagen und sei in den Reben zum Stillstand gekommen. Das Fahrzeug habe Totalschaden erlitten.

Im Einsatz standen ein privates Bergungsunternehmen, mehrere Feuerwehren, ein Rettungshelikopter sowie die Schaffhauser Polizei. Die Unfallursache sei Gegenstand laufender Ermittlungen.