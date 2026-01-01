Autofahrerin verursacht Frontalkollision in Windisch AG

Keystone-SDA

Eine 37-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Windisch AG in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Auto kollidiert. Im entgegenkommenden Fahrzeug sassen ein 44-jähriger Mann und ein dreijähriges Kind. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Die Lenkerin fuhr auf der Zürcherstrasse geradeaus, statt der Rechtskurve zu folgen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der Mann und das Kind kamen zur Kontrolle in ein Spital. Sie konnten dieses am selben Abend unverletzt wieder verlassen.

Wegen Verdachts auf Führen eines Motorfahrzeugs in fahrunfähigem Zustand ordnete die Staatsanwaltschaft bei der 37-jährigen Fahrerin eine Blut- und Urinprobe an. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis ab. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Die Strecke war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.